Naps : son procès s'ouvre à Paris, son épouse convoquée à la barre

Le procès de Naps pour viol s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de Paris, et la justice a appelé plusieurs anciennes compagnes du rappeur pour témoigner à la barre.

C'était annoncé et comme prévu, le procès de Naps s'est ouvert ce lundi 16 février. Un procès qui se déroule à Paris à l'heure où on écrit cet article, et dans lequel le rappeur marseillais est accusé de viol sur une jeune femme, affaire qui remonte à 2021. Tout ça aurait eu lieu dans une chambre d'hôtel après une soirée en boîte de nuit, pendant laquelle les deux personnes concernées auraient consommé de l'alcool et des ballons.

Dans cette affaire où Naps est accusé d'avoir violé une femme pendant son sommeil, le rappeur, lui, affirme que les rapports étaient consentis. La posture de l'artiste n'a pas changé depuis le début de cette affaire, lui qui affirmait même, lorsque les accusations ont commencé à sortir dans la presse, qu'il était "tarpin serein" au sujet du dénouement de l'enquête. Cependant, à la suite de cette première accusation de 2021, l'artiste avait à nouveau été visé par des plaintes pour des faits similaires, cette fois dans le Var, en 2024.

On rappelle que la présomption d'innocence reste de mise tant que le verdict n'a pas été prononcé par la justice. Et en parlant de la justice, les juges ont visiblement jugé utile de convoquer l'épouse actuelle de Naps, ainsi que plusieurs autres compagnes, afin qu'elles témoignent à la barre. Elles ont été questionnées au sujet du rapport de l'artiste avec sa sexualité, et n'ont visiblement rien apporté d'incriminant lors de leurs témoignages (source : BFM).

On devrait connaître le verdict dans les prochaines heures, ou bien dans les prochains jours.