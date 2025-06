Rohff et Lyna Mayhem sortent un tube juste pour l'été, "Madame"

Housni signe un titre qui va probablement beaucoup tourner cet été !

"Fitna" n'a peut-être pas été le plus grand album de sa carrière, mais Rohff est très loin d'avoir raccroché les gants. La preuve, il est déjà de retour avec du lourd, juste avant l'été. Un timing parfait pour nous faire un tube qui va tourner pendant tous les beaux jours, et c'est exactement ce que le rappeur du 94 a fait, en appelant Lyna Mayhem en renfort pour le titre "Madame", accompagné de son clip. Un morceau vraiment estival, on croirait presque qu'il s'agit d'une chanson avec l'Algerino ! En tout cas, ça fonctionne, c'est entraînant, et en regardant le nombre de vues, on dirait bien que ça plaît beaucoup au public. En même temps, la recette est bien rôdée, avec un peu d'autotune, un titre qui parle d'une "vraie madame", un peu à contre-courant des autres titres de rap où ça ne parle que de timp', et Lyna Mayhem qui nous ramène une vibe très algérienne, franchement, rien à dire, c'est carré !