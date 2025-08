En clash avec Booba, Didi B a décidé de sortir un son pour Désiré Doué et le footballeur valide !

La star du PSG se laisse "désiré"...

Au final, le grand gagnant dans l’histoire, ce n’est même pas un rappeur, c’est bien le footballeur. Tandis que les clashs s'enchaînent dans le game, Désiré Doué se retrouve au cœur d’un conflit entre deux poids lourds du rap francophone : Booba et Didi B.

Tout commence quand Booba dédicace le joueur rennais dans un morceau intitulé "DD", en collaboration avec Benash. Mais très vite, le titre suscite la polémique. Des figures du rap game comme Rohff et Gims montent au créneau pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une possible fraude aux streams. Selon eux, le DUC aurait eu recours à des méthodes douteuses pour booster les chiffres de son morceau.

Et pendant que l’affaire fait du bruit, un autre rappeur, et pas des moindres, décide d’entrer dans l’arène. Déjà en clash avec Booba depuis plusieurs mois, Didi B, figure emblématique du rap ivoirien, balance à son tour un son dédié à Désiré Doué, avec une punchline piquante :

"Didi B – DD, c’est comme ça on fait le vieux", en visant clairement B2O.

Dans cette bataille d’egos, de vues et de clashes, le seul qui sort grandi, c’est bien Désiré Doué. Le footballeur valide son propre nom dans le rap game, et ce sans sortir un seul couplet. Respect.