Sadek allume la police française : "quand t'as un pédophile dans ton bureau..."

Sadek a encore fait une vidéo dont il a le secret, qui risque de provoquer quelques polémiques, en appelant les policiers français à se comporter "comme des hommes" et à ne "pas se tromper de cible".

Il commence un peu à sortir des mémoires, pourtant Sadek est toujours très actif sur les réseaux sociaux, même s'il continue à se tenir très éloigné du rap game, malheureusement. Car ses dernières apparitions au micro étaient toutes plutôt convaincantes, mais l'ancien rappeur du 93 a préféré s'orienter vers d'autres horizons : Dubaï, et le trading, ce qui semble plutôt bien lui réussir. Mais même exilé, il n'en oublie visiblement pas les réalités françaises et a tenu à balancer un gros tacle à la police française.

Dans le rap français, on a suffisamment de raisons d'insulter la police sans forcément devoir se justifier, mais dans sa vidéo, Sadek semble parler d'une affaire très précise, même s'il ne mentionne pas laquelle. On voit le rappeur face caméra, déclarer les choses suivantes :

Il n'y a vraiment plus d'hommes dans la police hein, c'est incroyable. Alors quand c'est pour faire des bavures sur des jeunes de cité qui brûlent des feux rouges ou qui louent des voitures trop puissantes, là y a du monde. Par contre, quand t'as un pédophile dans ton bureau, que tu sais qu'il a touché trois gamines, bave ! On se comprend, on sera avec toi, pour une fois dans ta vie tu te sentiras comme un homme. Déjà que tu gagnes pas de fric. Parce qu'en un trade, je dois faire le salaire de tout le commissariat, et je suis sérieux [...] Sois un homme. A moins que tu sois là que pour casser du bougnoule et du.. hein ! Sois un homme bordel, te trompe pas de cible.

On ne sait pas exactement à quel fait divers Sadek fait référence, même si après de rapides recherches, on trouve notamment un policier de Rouen qui a récemment été condamné pour agressions sexuelles sur mineurs, ou un ex-flic de la brigade des mineurs de Marseille qui a été condamné à 15 ans pour le viol de deux enfants. Malheureusement, ce genre de faits divers est loin d'être isolé et on espère que les policiers comprendront l'urgence de faire le ménage chez eux, avant de vouloir le faire chez les autres.

En tout cas, même s'il a perdu sa place dans le rap game, on peut voir que Sadek n'a pas perdu son franc-parler !