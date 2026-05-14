Dosseh à l'affiche du film "Soldat A Terre"

Très en forme dans le rap français en ce moment, Dosseh s'est également offert une escapade cinématographique avec ce qui ressemble à un premier rôle dans le film "Soldat à terre", qui arrive bientôt.

On ne dirait pas comme ça, mais Dosseh a déjà 41 ans, et un sacré parcours derrière lui dans le rap français. La première fois qu'on a commencé à entendre parler de lui, à petite échelle, c'était au début des années 2000, lui qui faisait pas mal de feats à l'époque, notamment "Urban Poésie" en 2004 sur le street-album de Sinik. Depuis, il a énormément musclé son jeu, avec une discographie impressionnantes, des tubes mais aussi des textes hyper marquants, et un vrai talent pour découper les prods en freestyle. Mais si on parle de lui, cette fois, c'est pour du cinéma, lui qui sera à l'affiche du film "Soldat à Terre" !

En effet, l'artiste a annoncé via un post sur son compte Instagram qu'un film allait bientôt sortir "sur vos écrans" : il s'agit de "Soldat à Terre", réalisé par Irfane Kahan. Sur l'image qui accompagne le post, qui ressemble à une affiche de film, on voit Dosseh vêtu d'un bonnet au volant d'une décapotable avec un fusil à pompe à la main : l'ambiance s'annonce violente, surtout quand on associe ça au titre du film. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

En examinant les textes en bas de l'affiche, on aperçoit les noms de pas mal de gens proches de Dosseh, notamment celui d'Oumardinho, bien connu dans le rap game, mais aussi celui du label SPKTAQLR. La bande originale sera assurée par Sami Soualah. Pas beaucoup plus d'infos pour le moment, mais on revient vers vous dès qu'on en sait plus ! Il s'agira du troisième film dans lequel joue Dosseh, après "Karma" en 2013 et "Paradise Beach" en 2019.