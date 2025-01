"De loin mon préféré" : SZA encense son artiste favori !

L'artiste a récemment été nominée trois fois aux Grammy Awards.

SZA encense son artiste favori du moment : sa collègue de label, Doechii. La chanteuse internationale n'a pas hésité à exprimer son admiration pour la rappeuse floridienne, la qualifiant d'"artiste préférée du moment".

Le 2 janvier, SZA a pris d'assaut les réseaux sociaux pour partager ses coups de cœur. Dans un message sur X, elle a déclaré :

"Oui, Doechii est mon artiste préférée actuellement, sans aucun doute. Au diable les genres musicaux."

Yea doechii is my favorite artist rn hands down . Fuck the genre . — SZA (@sza) January 2, 2025

Cette déclaration a immédiatement suscité des réactions, notamment de la part de Doechii elle-même, qui a répondu : "Je t’aime, sista."

Scissoorrrrrr 🤎🐊 love you sis ! https://t.co/w1ljb1ehG2 — Swamp Princess🐊 (@officialdoechii) January 3, 2025

L'éloge de SZA coïncide avec la sortie du nouveau clip vidéo de Doechii pour son titre "Denial Is A River". Le clip s'inspire des sitcoms des années 90.

Doechii a su créer un buzz avant la sortie, diffusant une série de trailers humoristiques qui ont alimenté les rumeurs sur un possible projet de série télévisée. Un coup de com magnifique.

L'artiste a récemment été nominée trois fois aux Grammy Awards, notamment dans les catégories Meilleur Nouvel Artiste et Meilleur Album Rap pour "Alligator Bites Never Heal".