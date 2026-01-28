Lil Tecca à l'hôpital après s'être fait agressé à Paris par 9 personnes ?

Paris, c'est la Fashion Week, mais c'est aussi pas mal de gars fous et déterminés, et Lil Tecca vient d'en faire l'expérience, lui qui a fini à l'hôpital après s'être soi-disant fait agresser par plusieurs personnes.

La semaine dernière, c'était la Fashion Week à Paris et comme chaque année, c'est l'occasion de voir débarquer tout le gratin du rap US mondial, les fashionistas du game comme A$AP Rocky, Pharrell Williams, Future, et tous ceux qui aiment la haute couture de manière générale. Mais forcément, avec tous ces gens blindés qui se baladent à Paris pendant les quelques jours de la Fashion Week, ça donne des idées aux lascars les plus déterminés, prêts à soulever des gens pour leur piquer leur oseille. Le rappeur Lil Tecca, actuellement hospitalisé après une agression, en aurait fait l'amère expérience.

C'est son manager qui a posté l'information sur ses réseaux sociaux, avant de supprimer la story. On y apprend que le manager de Lil Tecca a été victime d'une agression par un groupe de 9 ou 10 personnes (selon les sources), mais que le rappeur a décidé de s'interposer pour protéger son gars sûr. Malheureusement, il s'est retrouvé au centre de l'attroupement, et est sorti de là avec une grosse coupure à la main nécessitant d'être pris en charge par l'hôpital.

Plus de peur que de mal donc, puisque sortir d'un 2vs10 ou 2vs9 avec simplement une coupure à la main, c'est assez inespéré. Soit les agresseurs sont des bougs timides, soit Lil Tecca est vraiment chaud à la bagarre. D'après les informations regroupées par l'influenceur Baloo et ses équipes, c'est un comportement hautain de la part du manager qui aurait donné le top départ de l'embrouille.

Mais d'après les informations postées par le média américain "Complex", tout ça serait entièrement faux et la story Instagram dans laquelle on voit Lil Tecca sur un lit d'hôpital serait en fait une blague. Masi dans quel but ? A moins qu'ils se soient vraiment faits agresser et qu'ils aient pris ensuite un coup de pression pour ne pas en parler...