Il y dit des choses plutôt intéressantes !

Lil Tecca dévoile le clip de "Down With Me" dans lequel il note les avantages et les inconvénients de la célébrité dès son plus jeune âge expliquant qu'il lui est difficile d'être impressionné puisqu'il a tout vu. Que ce soit avec la tentation des femmes, de la drogue, l'argent... Malgré tout, il est déterminé à se faire une place dans le domaine en offrant des morceaux de qualité à ses fans.