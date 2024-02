Lil Tecca, The Kid LAROI & Lil Skies font le buzz avec la sortie de "This My Life"

Le clip rencontre un succès énorme sur YouTube !

Lil Tecca, The Kid LAROI & Lil Skies sont très inspirés dans le clip de "This My Life". C’est une vidéo à travers laquelle les rappeurs nous font un point sur leur vie. Sachant qu’ils existent plusieurs personnes qui n’ont pas cessé de les juger à cause de leurs choix, ces derniers s’adressent à eux pour leur faire comprendre qu’ils n’ont rien à dire de plus à ce sujet. Ils assument entièrement leurs choix et se foutent de ce que les autres peuvent penser d’eux. Ils nous expliquent également que dans la vie pour comprendre certaines choses, il faut forcement faire des erreurs et faire en sorte d’en tirer des leçons. Nul n’est parfait et tout le monde a le droit d’essayer d’être meilleur et réussir sa vie.