Ninho dévoile le "QUATTRO TOUR", une tournée dans toute la France en 2027 !

C’est l’annonce qui secoue la scène rap français.

C’est l’annonce qui secoue la scène rap français. Sorti en janvier dernier, le tant attendu M.I.L.S 4 a immédiatement transformé l'essai en connaissant un très bon succès critique et commercial, réaffirmant la domination sans partage de l'artiste. Fort de ce nouveau carton, Ninho vient de lâcher une véritable bombe qui va ravir ses millions de fans : le chef de file du 91 s'apprête à porter ce projet sur scène avec une nouvelle tournée monumentale baptisée le "QUATTRO TOUR".

Un retour sur scène XXL qui débutera officiellement en janvier 2027 et qui promet déjà d’afficher complet en un temps record.

Plus de 30 dates à travers l'Hexagone

Après avoir marqué l’histoire en remplissant deux Stades de France, "NI" revient à la rencontre de son public dans un format intensif. Le "QUATTRO TOUR" ne fera pas de jaloux : l'artiste a programmé plus de 30 dates à travers toute la France.

Le coup d'envoi sera donné le mercredi 20 janvier 2027 au Galaxie d'Amnéville. Ninho enchaînera ensuite un véritable marathon des Zéniths et des plus grandes Arenas du pays, passant notamment par :

Reims (Reims Arena) le 24 janvier

Caen et Rouen les 28 et 29 janvier

Lyon pour un double rendez-vous à la LDLC Arena les 3 et 4 février

Des escales ultra-attendues à Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse ou encore Strasbourg jusqu'à la fin du mois de mars 2027.

L'ère de la saga "Maintenant Ils Le Savent" prend vie

Cette tournée sera l'occasion idéale pour le rappeur de défendre enfin en live les morceaux de M.I.L.S 4. Connaissant la réputation de showman de Ninho, les spectateurs peuvent s'attendre à une scénographie explosive et à une setlist mêlant ses nouveaux bangers et ses classiques incontournables certifiés de diamants.

Infos billetterie : Prenez vos dispositions, l'ouverture des préventes est fixée au mercredi 1er juillet à 12h. Un conseil : soyez vifs, car les places risquent de s'arracher en seulement quelques minutes.

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