Ninho, La Rvfleuze, Jul, PLK, Kaaris : le top 12 des meilleurs démarrages du rap français en 2026

Alors qu'on est à la moitié de l'année, c'est l'heure de tirer le bilan pour savoir qui s'en est le mieux sorti au niveau des ventes dans le rap français. Avec pas mal de noms surprenants dans ce top 12 !

L'année 2026 n'est pas forcément la plus facile pour le rap français. Nos rappeurs galèrent un peu à vendre, même s'il y a évidemment plusieurs exceptions dans le game. Ce qui est certain, c'est que de nombreux très gros artistes ont eu des premières semaines un peu décevantes, là où des rookies, ou des projets un peu inattendus, ont réalisé d'excellents démarrages. Alors qu'on est désormais à la moitié de l'année, l'heure est venue de faire un petit bilan des 12 meilleurs démarrages du rap FR cette année, avec Jul, Ninho, Kaaris, PLK,...

C'est le média Midi/Minuit qui a établi le classement, avec des données disponibles partout : celles des ventes en première semaine de tous les albums de rap français. Et pour le moment, en 2026, c'est PLK qui règne en maître avec "Grand Garçon" et ses 82 000 exemplaires écoulés en une semaine, avec des packs aux tarifs assez avantageux. En deuxième, on trouve Ninho et "MILS 4", avec un peu plus de 52k en première semaine, ce qui est un très bon score pour un projet sans tube, orienté kickage. C'est Jul qui vient compléter le top 3 avec son album "Oubliez-moi", vendu à 45 300 exemplaires en une semaine.

Un top 3 finalement assez logique, même si l'écart entre PLK et Ninho interpelle, on n'a pas l'habitude de voir NI distancé d'aussi loin. Mais le reste du top 12 est assez surprenant, avec Bigflo & Oli en quatrième position, eux dont le projet "Karma" s'est vendu à 30k en sept jours. Puis vient La Rvfleuze, et son impressionnant démarrage pour le tout premier album de sa carrière, "Numéro d'écrou", et ses 20k en première semaine. En numéro 6, Jolagreen23, et "23 jours plus tard". Derrière tout ce monde-là, on retrouve Kaaris et sa mixtape "Byakugan", aux 11 800 exemplaires écoulés en une semaine.

Le top 12 est complété par Alonzo en 8, Nono la Grinta en 9, La Fouine en 10, Le Crime en 11, et Gradur en 12. On peut donc dire que la hiérarchie entre artistes installés depuis longtemps, et rookies, a été bien bouleversée début 2026. Hors top 3, on trouve beaucoup de "nouveaux venus" comme Nono, Jolagreen ou La Rvfleuze, et surtout, il y a un grand absent dans la liste. On parle évidemment de Booba, qui vient se placer juste derrière Gradur avec 7 700 exemplaires pour "Blanco Nemesis". Un chiffre qui n'est clairement pas bon, mais qui est à relativiser par le fait que le projet n'est sorti qu'en streaming pour le moment.