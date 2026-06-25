XXL dévoile la liste des "freshman" du rap US en 2026

Si vous voulez découvrir les prochaines stars du rap US, XXL a fait le travil pour vous : voici la liste des artistes qui composent la promotion 2026 des "Freshman".

En 2026, le rap US recommence à réellement dominer les charts, avec des têtes d'affiche qui répondent présent et font de bons chiffres. A l'image de Drake, ou de J.Cole, qui ont bien explosé les charts avec leurs albums respectifs. Car pendant deux ans, l'actualité aura été plutôt terne, et si des MCs auront connu de gros succès localement, au niveau global, ça ne cartonnait plus autant qu'avant. Mais si la scène veut continuer à s'étendre, il faut de nouvelles stars, et elles se trouveront peut-être parmi cette nouvelle promotion de la Freshman Class, dévoilée par XXL.

C'est désormais un rituel dans le rap US, qui revient chaque année depuis 2007 : le média américain XXL, qui s'est spécialisé dans le rap, dévoile une liste d'environ une dizaine de noms. Des artistes qui vont faire parler d'eux dans les années à venir, c'est en tout cas le pari fait par le magazine, même s'il y a évidemment des ratés. Mais globalement, XXL vise plutôt juste : en 2016, la Freshman Class était composée de Kodak Black, G Herbo, Denzel Curry, Lil Yachty, Lil Uzi Vert, Dave East, 21 Savge, bref, un perfect. Dix ans plus tard, le concept est toujours là. Et pour la liste, on vous la donne tout de suite : YKNIECE, Slayr, Sosocamo, Belly Gang Kushington, Trim, Miles Minnick, Skrilla, Hurricane Wisdom, La Reezy, Trap Dickey, Chris Patrick, et Babyfxce E.

Parmi ces noms, vous en avez probablement reconnu quelques uns si vous suivez le rap game US de près, notamment Skrilla, Trap Dickey, ou encore Babyfxce E. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la sortie du célèbre "cypher", ce freestyle où tous les membres de la liste vont tenter de se démarquer au micro. Un concept repris depuis par plusieurs médias en France, à l'image de Booska P avec ses "11 rappeurs à suivre", qui eux aussi, visent plutôt juste à chaque fois.