La carrière d'Hamza est un véritable sans faute pour le moment, et ça s'est encore confirmé ce weekend.

Il est rarement dans la discussion des "GOAT", lorsqu'on fait des débats pour savoir qui est le meilleur rappeur français en ce moment. Il faut dire qu'il a plusieurs "handicaps", notamment fait qu'il soit belge et pas français, ce qui peut l'exclure de certaines conversations, mais aussi que son rap, très inspiré par les States et par Young Thug notamment (et toute la scène d'Atlanta), n'est pas forcément celui qui fait le plus de buzz. Pourtant, on a pu vérifier qu'Hamza est un véritable taulier ces derniers jours, lors de son concert à La Défense Arena, ou de son triple platine pour "Sincèrement".

Hamza était de passage à La Défense Arena pour un concert qui a eu lieu le 5 décembre dernier. Un évènement qui n'a encore pas fait beaucoup de bruit dans les médias, pourtant la salle était remplie, et l'artiste belge a livré un énorme show de plus de 2h30 avec pas mal de très gros titres, mais aussi de sacrés invités comme Gazo, Aya Nakamura, Josman, PLK, Dinos, Tiakola, Jeune Morty et plein d'autres encore. Bref, une vraie fête, avec des jeux de lumières de malade et des morceaux qui sont devenus des classiques pour toute la nouvelle génération d'auditeurs.

Et si certains en doute, il n'y a qu'à regarder les chiffres de vente de l'artiste Belge, qui ont encore bien augmenté ce weekend. Au point que son album "Sincèrement" vient d'atteindre un cap réservé à seulement quelques élus en France : le triple disque de platine, synonyme de 300 000 ventes ou équivalents, pour son disque sorti en 2023. Bref, bravo à Hamza, continue à nous envoyer du lourd comme à chaque fois, le public est au rendez-vous et ça fait plaisir.