Hamza solitaire dans le clip de "Slovakia"

Encore un clip version courte de la part du rappeur belge.

Hamza est revenu prouver à tout le rap game qu'il était bien le plus américain de tous les artistes européens avec son nouvel album "MANIA" sorti il y a quelques jours. Un projet rempli de bons titres, avec l'excellent "KYKY2BONDY" par exemple, qu'il continue à pousser en envoyant régulièrement des clips. Cette semaine, c'est au tour du clip de "Slovakia" de sortir, encore en version "courte", avec seulement une partie du titre qu'on peut entendre dans la vidéo. On retrouve le rappeur belge dans un immeuble désaffecté, complètement seul, en train de rapper son spleen et ça fonctionne toujours aussi bien, même lorsqu'on est habitué à sa musique.