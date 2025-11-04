Hamza de retour avec l'incroyable clip de "Yesterday"

Un clip vraiment très fort, pour un des meilleurs morceaux de l'album d'Hamza.

On n'a clairement pas assez parlé de l'album "Mania" d'Hamza lors de sa sortie, alors qu'il figure clairement dans le top des projets de 2025. Un album qui contient des morceaux très réussis, et notamment "Yesterday", dont le clip vient de sortir il y a quelques heures. Un morceau dans lequel le big H nous parle de cette mélancolie et ce blues qui lui dévorent l'âme, alors que tout s'embrase dans la société qui l'entoure. Quant au clip, il montre encore qu'en terme d'exigence esthétique il est grave en avance. le noir et blanc, le slow-motion, les gros plans sur des visages qui semblent anesthésiés par les horreurs qu'ils voient tous le sjours, franchement c'est fort. Encore du bon boulot !