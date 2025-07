Yoko et 2 Mètres font une virée "By Night" !

Les deux rappeurs découpent la prod avec brio !

Yoko et 2 Mètres frappent fort avec leur nouveau clip "By Night", un banger sombre et menaçant qui sent la virée nocturne sous tension. Sur une production lourde et oppressante, les deux rappeurs déroulent leur art sans concession, portés par des 808 qui cognent fort.

Pas de place pour la douceur ici : "By Night" est un thriller sonore brut, taillé pour les rues silencieuses où chaque recoin peut exploser. Dès la première mesure, le morceau t’attrape et ne te lâche plus. Yoko et 2 Mètres enchaînent les phases avec une précision chirurgicale, prêts à découper sans sommation.

Le clip, tout aussi ténébreux que le son, renforce cette atmosphère nocturne étouffante. Une démonstration de force pour un duo qui transforme la nuit en terrain de jeu.