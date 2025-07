Le genre de morceau qui va faire du très sale en club !

Si vous étiez en manque de gros son bien lourd, ambiance tropicale, pour mettre le feu à vos soirées cet été, on a peut-être ce qu'il vous faut. Comme souvent, Meryl est dans le coup, elle qui accompagne le rappeur Le D pour le titre "BRRR". Des gros fiaks qui bougent, des percussions et basses irrésistibles, une attitude bien insolente, le cocktail est puissant mais il est maîtrisé, on vous laisse vérifier par vous-mêmes !