Jey Brownie encore très fort dans "No Man No Crime"

La manière de rimer est très spéciale, mais franchement, c'est encore du très bon taff.

On adore les artistes qui ne proposent pas exactement la même chose que la tendance du moment. Et à ce petit jeu, Jey Brownie se démarque, avec son côté très RnB, tout en restant hyper street. Qu'on se le dise, le Jey ne fait pas de la musique pour les adolescentes, même si elles aussi ont le droit de kiffer le son. Dans "No Man No Crime", on a déjà droit à une putain de prod, et à un flow très innovant, qui rappellerait presque le Young Thug des débuts, fusionné avec une autre influence qu'on n'arrive pas à reconnaître. En tout cas, encore une petite dinguerie de la part de l'artiste, dont on attend vraiment l'album "G-Pop Classiks".