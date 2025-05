NBA Youngboy remercie Donald Trump de l'avoir libéré de prison

L'actuel président des USA sait comment faire pour s'attirer la sympathie des rappeurs.

Le rap US entretient des relations assez étranges avec Donald Trump. De base, on aurait tendance à croire, vu d'ici en France, que les rappeurs sont globalement contre Trump et sa politique. Mais plus on avance dans le temps, plus on voit des artistes valider le discours ou les actes de l'actuel président des USA, soit par convictions (comme Kanye West), soit par opportunisme, comme Snoop Dogg, 50 Cent, Kodak Black et bien d'autres. Après s'être vu accordée la grâce présidentielle, NBA Youngboy a visiblement rejoint le camp des fans de Trump.

NBA YoungBoy didn’t fuck with Donald Trump at all 😭 pic.twitter.com/5dfRSKto59 — Youngboy Sources (@YoungboySource) November 6, 2024

Il ne suffit donc de pas grand chose pour faire changer d'avis à des rappeurs. Accordez leur des réductions d'impôts, ou des grâces présidentielles et ils deviendront rapidement vous premiers supporters. On se rappelle pourtant qu'en 2017, NBA Youngboy rappait dans "Red Rum" : "And fuck Donald Trump bitch, that NBA shit" (pas besoin de traduire). Mais le discours a bien changé depuis sa libération après la grâce présidentielle accordée par le président cette semaine. En story sur Instagram, on peut lire :

Je veux remercier le président Trump pour m'accorder sa grâce, et me donner l'opportunité de continuer à construire, en tant qu'homme, père, et en tant qu'artiste. Ce moment veut dire beaucoup pour moi. Ca ouvre les portes d'un futur pour lequel j'ai beaucoup travaillé et je suis complètement prêt à m'impliquer là-dedans. Merci beaucoup à Mme Alice Marie Johnson, qui s'est battue pour obtenir une deuxième chance à tant de gens, et à mon avocat Brittany K. Barnett, pour avoir été de mon côté et pour tout son travail qui a rendu ça possible. Et merci à tous ceux qui ont cru en moi. Je suis reconnaissant, je suis concentré, je suis prêt.

Le rappeur purgeait une peine pour détention d'armes, mais avait été relâché et devait effectué sa peine à son domicile, avec limitation de ses déplacements. Désormais, il pourra donc reprendre entièrement ses activités. Mais c'est fou de voir le nombre de rappeurs qui retournent leur veste au sujet de Trump après un gros chèque comme Snoop Dogg, une grâce présidentielle accordée à eux ou à un de leurs potes comme Kodak Black, ou une promesse de baisse des impôts comme 50 Cent.

On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais au niveau de la communication, on dirait que le président Trump sait comment soigner son image...