Booba s'acharne sur le père de Vald

B20 contre-attaque en s’attaquant à la famille du V.

Le beef entre Booba et Vald continue et prend même de l’ampleur. Le Duc s’est acharné sur son nouvel ennemi sur ses réseaux et a même affiché son père.

B20 vs Vald épisode 350 000. La guerre fait rage entre les deux artistes. Depuis plusieurs jours, Kopp a pris l’interprète de "Anunnaki" en grippe et a l’air fermement décidé à ne pas le lâcher. Après la sortie de son album "V" qui a fait disque d’or en trois jours, Vald a eu quelques déboires. Il y a d’abord eu son coup de gueule envers le SNEP puis, les attaques du Duc. Ce dernier l’accuse d’avoir acheté des streams et trafiqué ses chiffres de ventes. Des provocations auxquelles Sullyvan a répondu. Plus encore, il s’est également moqué du Duc via ses réseaux, lançant une véritable guerre sur la Toile.

Généralement, lorsque Booba s’en prend à un autre artiste, il est rare de voir ce dernier lui répondre. Quand certains préfèrent jouer la carte du silence, Vald a lui, décidé de répliquer, à ses risques et périls. En effet, le rappeur de 44 ans lui a répondu en se déchaînant sur lui. Il a aussi franchi une étape en s’attaquant au père de sa cible. Que ce soit sur Twitter ou Instagram, il a enchaîné les posts avec en guest star, un certain Roger Le Du. Si certains internautes ont un doute quant à l’identité de cette personne, d’autres confirment qu’il s’agit bien du père de Vald. Ce dernier porte son nom et a même partagé des photos du rappeur dans sa jeunesse.

Booba a donc lancé son entreprise de destruction en partageant un nombre conséquent de screens de quelques posts Facebook (très douteux) du père de Vald. Et comme il ne fait pas dans la demi-mesure, Kopp a également changé ses photos de profils avec des photos de Roger Le Du.

.@vald_ld un p’tit hat-trick de Roger ???????? Un Roger très en forme. ???? pic.twitter.com/UIbDYuF8AR — Booba (@booba) February 18, 2022

.@vald_ld Ton daron c’est vraiment quelqu’un!!! Roger et Nadine Morano ???????????? pic.twitter.com/fex7IvxUrk — Booba (@booba) February 17, 2022

Face aux attaques, la réponse de Vald a été simple. Sur Instagram, il a simplement envoyé à Booba plusieurs émojis morts de rire. Une réaction plutôt calme…pour le moment.