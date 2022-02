Vald : que se passe-t-il avec ses chiffres de ventes?

Le V semble en embrouilles avec le SNEP.

Les chiffres de ventes, dans le rap, c'est très important pour pas mal d'artistes. Les rappeurs ont d'ailleurs longtemps été matérialistes, surtout aux States où le bling-bling est roi, et quand on veut se la jouer arrogant et super riche, mieux vaut assurer niveau ventes. En France, c'est aussi très important, notamment quand on a travaillé pour proposer un plan marketing ingénieux autour de la sortie de son album, pour attirer l'attention du fan, comme l'avait fait Vald pour son tout nouvel album "V", sorti il y a une semaine.

Ou alors @UMusicFrance a demandé a la snep de faire une enquête sur nos chiffres de preco pour retarder l’annonce et nous discréditer ? ????????‍♂️ — V4LD (@vald_ld) February 11, 2022

On comprend donc que Vald puisse s'énerver, s'interroger ou s'impatienter quand il a appris que le SNEP avait pour l'instant bloqué les chiffres de ses ventes, en ne comptabilisant pas certaines précommandes (qui ont fait un carton). La raison ? Selon Vald, c'est son ancienne maison de disques Universal qui aurait demandé une enquête sur ces chiffres de ventes, ce qui aurait automatiquement bloqué les chiffres de ventes du côté du SNEP, en attendant les résultats de l'enquête.

Bon je retire tout https://t.co/SBx6v8YrQ9 — V4LD (@vald_ld) February 11, 2022

Le rappeur a d'ailleurs partagé quelques messages à ce sujet, plutôt orientés, dans lesquels il se scandalise un peu de la situation, avant de se calmer dans ses propos à la suite de la publication tant attendue des chiffres officiels du SNEP. Les résultats sont sans appel : 74 000 ventes pour une première semaine, un record pour Vald, qui signe une des plus grosses performances des derniers mois. On espère pour lui qu'il pourra défendre son projet sur scène, où il est aussi très fort.