Vald : que se passe-t-il avec la pochette de "V" sur Spotify ?

Le dernier album de Vald, "V" est un immense succès. Il a effectué le meilleur démarrage monde sur Spotify cette semaine et a été certifié disque d'or au bout de seulement trois jours d'exploitation. Mais, tout ne pouvait pas tourner si rond. Et si vous l'avez écouté récemment sur la plateforme de streaming américaine, vous avez sans doute remarqué que la pochette du projet, qui représente un QR code, a disparu sans qu'on ne sache officiellement pourquoi. A priori, même Vald n'a pas de réponse à cette question. Pourtant, la pochette a accompagné la sortie du projet et on peut toujours la voir sur les autres plateformes.

Pour Vald, il s'agit juste de "censure" ni plus, ni moins comme il l'a exprimé sur Twitter.

Du coup ils ont censuré notre cover ????????‍♂️ https://t.co/7DCJZdBopS pic.twitter.com/32rYcpZTnL — V4LD (@vald_ld) February 8, 2022

Il semble qu'en fait, c'est parce que le QR Code renvoie vers un shop en ligne que ça pose problème. En effet, en le scannant, on arrive sur un site sur lequel on peut acheter le projet en physique et le merchandising qui a été imaginé autour. Or, le fait que la cover de l'album s'apparente à une publicité ne semble pas rentrer dans les critères d'acceptation de la plateforme qui l'a donc purement et simplement supprimée.

La pochette de "V" réapparaît soudain...

Or, ce matin, mercredi 9 février, à l'heure où ces lignes sont écrites (8h45), la pochette est revenue sur Spotify comme on peut le voir sur cette capture d'écran.

Et pourtant, le QR Code n'a pas changé, il renvoie toujours vers le vald.store sur lequel on peut se procurer les éditions collectors de l'album. Spotify n'a fait aucun commentaires sur ce tour de passe-passe, Vald non plus, pour le moment. On ne peut qu'émettre des hypothèses à ce stade. L'une d'entre elles est que la plateforme a plié quand tout le monde a commencé à parler de censure. A un moment, on a pensé que l QR Code avait changé mais c'est toujours le même.

On mettra ça sur le compte de magie de l'Internet, le temps qu'un des protagonistes commentent ce qui s'est passé...