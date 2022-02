Vald : les chiffres fous de "V"

"V" domine tous les classements.

C'était attendu mais le dernier album de Vald, "V", affole évidemment les compteurs qui ont tourné à fond de la sortie de l'opus, vendredi 4 février. Et en 24h, les chiffres de streaming sont assez impressionnants. Rien que sur Spotify, "V" comptabilise 6,4 millions d'écoutes ! En moyenne, selon Ventes Rap, chaque titre de l'album a été écouté plus de 400 000 fois ! Evidemment, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois place les 16 titres de son projet dans le top 20 des titres les plus écoutés sur la plateforme.