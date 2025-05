Laylow prépare un nouvel album... mais annule ses tournées d'été !

C'est un petit coup dur pour tous les fans de rap qui avaient déjà pris leurs places pour les festivals de l'été ! Alors que Laylow figurait en tête d'affiche d’événements très attendus comme Les Ardentes ou Hypnotize, le rappeur toulousain ne sera finalement pas présent sur scène.

L’annonce est tombée sur les réseaux sociaux via un communiqué officiel de son label, qui a souhaité mettre les choses au clair :

"On s’était engagés à vous retrouver cet été sur les scènes des festivals, et on y a cru. Mais au fil des semaines, une évidence s’est imposée : on ne pourra pas mener de front l’album et le concert comme ils le méritent. L’album entre dans sa dernière phase et demande toute notre attention. Dans le même temps, construire un véritable spectacle autour de lui, intense, vivant et fidèle, exige autant d’engagement. On ne pouvait pas tout faire bien. On a donc choisi de reporter la scène pour respecter l’album et ce qu’on vous doit. C’est une décision difficile, mais c’est la plus honnête."