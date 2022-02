Vald et Booba continuent de s'allumer

On se demande si ça va se calmer un jour, au point où ça en est.

Ca fait désormais plusieurs jours que Vald et Booba échangent les coups sur Instagram, à la plus grande surprise de leurs fans. Tout a commencé quand Booba, visiblement énervé des gros scores de ventes du V, a commencé à se moquer du rappeur du 93. Depuis, la tension ne cesse de monter, et le Duc est allé chercher des posts Fb du père du V, qui est dans un délire politique particulier, dirons-nous. Désormais, Vald aussi a décidé de s'abaisser à ce niveau, en sortant de vieux dossiers via Instagram.

La stratégie de Booba est visiblement d'essayer de faire passer Vald pour un raciste, en reprenant des tweets du père de Vald... Oui, nous non plus on ne voit pas trop le rapport. Le Duc a également été chercher les premiers sons du V, époque NQNTMQMQMB, dans lesquels il se montre beaucoup plus virulent dans ses textes. A l'époque, Vald faisait une musique beaucoup plus provocante, beaucoup plus piquante et disait lui-même qu'il ne s'adressait pas à tous les publics, en particulier les très jeunes. Booba essaie également de faire passer Vald pour un antisémite, à cause de ses positions au sujet d'Israël.

Et voici Booba, travaillant main dans la main avec Bertran Burgalat, ancien militant d’extrême-droite, et aujourd’hui directeur de la Snep.



Le V ne se laisse évidemment pas faire et réplique lui aussi de manière assez virulente. Il a notamment reposté des articles qui accusent Booba d'acheter des streams à l'époque de "Trône", pas si lointaine. Il fait également référence aux déclarations de Booba sur son propre grand-père raciste, qu'il "pardonne quand même". Mais il ressort aussi des articles dans lesquels Booba affirmait que les seuls bonnes plumes actuelles étaient Nekfeu, Damso, et... Vald. Une validation du Duc qui paraît bien lointaine maintenant. Mais aussi des chiffres, qui montrent que c'est bien le V qui domine les charts depuis la sortie de son album, même en deuxième semaine. Clou du spectacle, le rappeur du 93 a également découvert que le haut cadre de la SNEP auquel Booba est allé se plaindre pour faire retirer des ventes à Vald est lui-même un militant d'ultra-droite bien raciste...