Vald agresse Booba à nouveau !

Le V ne se démonte pas.

Combien de temps tiendra Vald ? Sadek lui aussi a essayé avant de craquer devant les coups de boutoir de Booba. Mais, dans le clash qui l'oppose au Duc, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois répond systématiquement et se bat pied à pied contre B2O. Alors que le patron du 92I s'en est pris au père de Vald ce matin, celui-ci ne s'est pas laissé impressionner et lui aussi sorti les dossiers, continuant à se moquer des chiffres de ventes de son opposant, bien en-dessous des siens...

Concernant son père, il répond non sans un certain humour : "c'est beaucoup d'ignorance, on leur pardonne". Ensuite, il se demande "pourquoi ce harcèlement ?" Et pose la question : "Est-ce à cause de ce classement de tous tes projets en-dessous de "V" ? Et il exhibe ensuite une photo des parents de Booba (attention visuel non contractuel...) et explique que le Duc a la rage parce que son "daron a fait une petite pub pour le V dans [son] dos ?"

Ce matin @vald_ld a décidé de répondre de manière posée : pic.twitter.com/KDiWDLMpgd — V4LDPUNCHS (@ValdPunchs) February 18, 2022

Il a ensuite posté une photo d'Elia qui prend la pose avec lui, en se demandant si cette photo qui a énervé Booba. Vient ensuite le coup de grâce : "où est-ce que c'est parce que tu fais ton premier Bercy à 35 balais et moi 27 ?" Il a aussi partagé une photo de Booba avec Jean Messinah...

Il a aussi partagé en story une anecdote que Booba avait partagé sur France Inter sur le racisme de son grand-père...

ON PRÉCISE :

Il y a une vidéo qui contextualise avant, quand Booba parle de pardonner le racisme de son grand-père.

Choc culturel quoi… pic.twitter.com/P0Dn6oxedS — V4LDPUNCHS (@ValdPunchs) February 18, 2022

Le tour de passe-passe n'est pas terminé parce qu'évidemment Booba ne s'est pas arrêté en si bon chemin....

Ce n'est évidemment pas terminé...