Vald est-il en train d'éteindre Booba ?

Sadek avait essayé puis il avait finalement craqué. Les autres (Kaaris, La Fouine, Rohff, Gims etc) ont depuis longtemps lâché l'affaire et laissé Booba s'énerver tout seul dans son coin. Mais il semble que le Duc ait enfin trouvé un adversaire à sa mesure. Depuis le début de leur embrouille, Vald ne baisse pas les yeux et répond coup pour coup au Duc, usant des mêmes méthodes : il ressort les dossiers comme les photos de B2O avec Bolloré ou Jean Messinah, porte-parole de Zemmmour tandis que de l'autre côté, le rappeur du 92I exhume des posts du père du V. La tension est très forte mais chacun garde assez d'humour pour que, pour l'instant, les insultes soient limitées, même si Booba a donné rendez-vous à Vald aux Francofolies, un festival où ils vont se produire tous les deux. En attendant, de notre côté, on continue de rigoler et de compter les points...

Et ce week-end n'a pas échappé à la règle puisque les deux ennemis sont envoyés des piques à longueur de journée. Il faut dire que là, le Duc a trouvé à qui parler et les réseaux sociaux pensent même qu'il se fait éteindre par Vald. Il faut que ce dernier a de bonnes idées et qu'elles sont suffisamment drôles pour plaire aux Internautes. Il a posté ceci notamment :