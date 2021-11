Booba : La Fouine, Gims, Kaaris… il clashe tout le monde !

B2O est en pleine forme !

Le Duc n’a pas chômé ces dernières heures. Un bon nombre de ses ennemis ont été pris pour cible sur Instagram via le compte de la Piraterie.

Pas une semaine ne passe sans que Booba ne régale ses pirates sur Instagram. À base de montages, d’extraits vidéo et de commentaires moqueurs (et plein d’humour, il faut le dire), le Duc n’est jamais à court d’idées. Alors qui’il donnait une leçon à Gims il y a quelques jours, il a troqué la casquette de moralisateur et enfilé celle de moqueur. Il a commencé par partager une vidéo d’un showcase de Meugui pour montrer à quel point la salle n’était pas remplie. Il commente : "C’est vide akhy, t’es endetté aksy, tout est faux, akhy sorcier du dimanche". Et il ne s’est pas arrêté là. Dans une autre séquence, il répond à l’agent de stars de télé-réalité Magali Berdah qui assure que Gims est le "rappeur numéro 1 en France". Il lui répond : "Numéro 1 mes cou*lles ouais, ressaisis-toi vite Magali".

Ensuite, est venu le tour des autres ennemis du Duc. Entre La Fouine, Kaaris, Damso et Kalash, presque tout le monde y est passé ! Seul Rohff manquait à l'appel. Dans un montage du générique de la série "Notre belle famille", il a donné un rôle à chacune des personnes concernées. Dans la présentation des personnages, Kaaris se retrouve en tant qu’"Armand le chinois", Damso est appelé "Le traitre", La Fouine est "Emiiiile" et Kalash présenté comme "Kevin le fou du volant". Le tout, sur la musique très kitch du générique de la série sortie au début des années 90. Décidemment, Booba a toujours autant d’inspiration. Sur ce coup-là, on peut dire qu'il les a enchaîné en rafale.

Cependant, c’est surtout La Fouine qui a pris. Dans une autre story, celui qui a été validé par François Hollande a partagé une vidéo dans laquelle une ado qualifie de forceurs et violeurs ceux qui portent les marques Lacoste et TN. Il légende alors : "Et Emile Louis il met des Air max ou pas ?" S’en est suivi l’extrait vidéo d’une parodie d’une pub Kinder, faite par La Fouine en 2013. Kopp commente : "Oh putain, un forceur, violeur, kinder". Les années passent, mais Booba semble avoir toujours gardé la même détermination et le même but : terminer ses ennemis !