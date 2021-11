Booba met un coup de pression à Rohff

Et ne compte pas le lâcher.

B2O prépare déjà son prochain coup pour concurrencer Rohff. Alors qu'Housni a annoncé la sortie de son prochain album pour le 10 décembre, Booba pourrait sortir un titre inédit le même jour.

Le Duc ne laisse aucun repos à ses ennemis. Ces derniers temps, c’était plutôt Ninho qui faisait les frais de ses provocations, mais ça, c’était avant que Rohff ne fasse une grande annonce. En effet, le rappeur tease "Grand Monsieur" depuis quelque temps et vient d’en dire plus sur le projet. À travers ses réseaux, il a annoncé la sortie de son prochain opus pour le 10 décembre prochain. Une annonce qui n’est pas passée inaperçue pour ses fans, mais aussi pour son rival de toujours Booba.

Puisque Kopp est "à la retraite" et ne compte plus sortir d’album après "Ultra", c’est donc un single qu’il pourrait dévoiler à la même date. Son but ? Concurrencer Housni et peut-être prouver qu’il peut éteindre son album avec un seul morceau. À la vue des chiffres de son morceau "TN" (disponible en NTF), le challenge semble faisable pour le Duc, ou du moins selon ses pirates. C’est justement sur l’Instagram de la Piraterie qu’il s’est exprimé. Dans un post il a légendé : "Je sors un son le 10 décembre ou pas besoin ? Dites-moi". En story, il a également déclaré : "On va lui gâcher la fête à ce bou**on, il mérite que ça". Lorsqu’un internaute lui répond que Rohff repousserai son projet dans cette éventualité, la réponse de Booba a été sans équivoque : "S’il repousse, je repousse, fastoche".

Il semblerait donc que la guerre des ventes et la course aux chiffres soient relancés entre les deux artistes. D’autant plus qu’il peut se passer beaucoup de choses d’ici la date du 10 décembre. Affaire à suivre.