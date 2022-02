Vald renchérit sur Booba et ses relations douteuses

On se demande bien ce que le Duc va avoir à répondre à ça...

En ce moment, Internet est en feu à cause de la guerre "virtuelle" entre deux gros poids lourds du rap FR actuel : Booba et Vald. Un nouveau véritable clash frontal, comme le rap FR n'en avait pas connu depuis un bout de temps, mais qui a pris une tournure un peu étrange, communautaire voire même "racialiste". Après que Booba ait dévoilé que les parents de Vald ont apparemment eu des propos racistes sur les réseaux, le ton est monté aussi du côté de Vald, qui trolle copieusement le Duc comme rarement auparavant.

Le rappeur du 93 a choisi un angle peu utilisé jusqu'à aujourd'hui. Accusé, de manière subliminale, d'être lui même raciste à cause des propos de ses parents, il a décidé de dévoiler un cliché connu de tous : la photo de Booba, tout sourire à côté de Vincent Bolloré, homme d'affaires sulfureux mis en cause dans de nombreux scandales de corruption, notamment en Afrique. Vald a d'ailleurs également posté en story des screens d'articles qui parlent de ces procès pour corruption, avec de gros trolls en légende : "ce frérot n'est pas raciste wsh izi", ou encore le moment où Bolloré a déclaré : "il y a un problème avec l'invasion migratoire".

Vald a également posté la célèbre photo de Booba avec Jean Messiha, mais également une compilation audio de tous les moments où Booba "blasphème" sur les religions dans ses textes. Une manière de dire que s'il faut utiliser les mêmes raccourcis absurdes que ceux faits par Booba, Vald répondra présent. Après tout, son côté troll provocateur a toujours fait partie de son personnage. Dans la story Instagram, on peut également voir des messages échangés entre les deux artistes, et on dirait que Booba est en train de perde patience, lui qui dit toujours que les adversaires prennent les clashs trop au sérieux, mais qui fait des menaces voilées.