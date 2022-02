Vald continue son entreprise de démolition sur Booba

Le V a bien l’intention de terminer le Duc.

La tension est à son comble entre Booba et Vald. Les deux se livrent une guerre sans merci sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et Vald ne semble pas prêt à lui laisser une minute de répit.

Les ennemis de B2O ont été nombreux au fil des ans et le sont toujours. Quand la plupart ont préféré jouer la carte du silence et ne pas répondre aux provocations, l’interprète de "Anunnaki" a, lui, choisi une autre stratégie, celle de la contre-attaque. Les deux artistes se clashent, se moquent, ressortent des dossiers sur les réseaux depuis quelque temps (depuis la sortie de l’album "V" de Sullyvan), pour le plus grand plaisir des internautes. Tel un combat de boxe, la Toile observe et commente chaque coup.

C’est d’ailleurs sur cet engouement que Vald a joué en lançant des sondages sur Twitter. Dans un tweet, il a demandé aux internautes qui avait le plus de street cred’ (il est ressorti gagnant) et dans un autre, il a mis en avant la question de la fréquentation. En effet, Kopp avait partagé des posts racistes du père, nommé Roger le Du, de son nouvel ennemi. C’est donc en toute dérision que Vald a demandé l’avis des internautes pour savoir qui était le plus infréquentable.

Deux sondages qui, bien entendu, enfoncent B2O, pour le plus grand plaisir de Vald. Cependant le rappeur ne s’est pas arrêté là. Sur Instagram, il a enchaîné les stories avec Booba en vedette. Entre les montages et les piques, il n’a pas chômé. Il a également tenu à préciser au Duc qu’il n’était pas à l’origine des signalements du compte OKLM, ce que le Duc lui avait également reproché. Il précisait : "C’est pas moi qui signale, j’prends une maxi pub à te terminer".

Ptdrr j’ai jamais gagné autant d’abonnés que depuis le clash, il est vraiment sympa ce @booba ❤️ pic.twitter.com/2o2iijcmJb — SULLYVALD (@_SULLYVALD) February 21, 2022

Le conflit entre les deux rappeurs prend de l’ampleur chaque jour. Si Vald semble éteindre Kopp selon les internautes, il y a aussi des parties extérieures qui se mêlent au clash. Demon One s’est par exemple exprimé sur l’affaire, notamment vis-à-vis des propos du père de Vald. Il disait :

"Bah alors comme ça, on a trouvé le raciste le plus drôle de France, Roger le Du, Roger le vendu. Avec ses blagues à deux balles, bah dis donc c’est du lourd ça. Qu’est-ce qu’on tient ? Il faut nous sortir les dossiers là. En plus tes blagues sont pas drôles. Franchement c’est une blague d’être aussi raciste comme ça en 2022. Roger Le Du, il faut rejoindre Zemmour et toute sa clique de facho".

La légende du rap Demon One s’est exprimé au sujet du père de Vald et du racisme pris comme blague en France. @vald_ld va falloir rendre des compte pic.twitter.com/8k9eX27UHl — tallac ????‍☠️ (@geregeoire92i) February 20, 2022

En ce qui concerne Ademo, c’est le V lui-même qui l’a mêlé au beef en ressortant un vieux dossier. Dans ce dernier, le membre de PNL disait : "Booba fait le mec qui a pas le temps pour la Palestine et juge ceux qui parlent de cette misère sur les réseaux sociaux. Si Rohff l’a pas roulé…moi j’aurais kiffé lui faire visiter un coffre ! #LaNeutralitéPourPasDireQuIlEstDuCotéPlusFort #FuckBooba".

Après un déferlement d’attaques, l’artiste de 29 ans a quand même tenu à rassurer ses fans et même à s’excuser auprès d’eux pour ce clash qui, concrètement, est sorti de nulle part. Pas sûr néanmoins, qu’il ne s’arrête pour autant.