Booba attaque à nouveau Tayc et Ninho

Le Duc est sur tous les fronts.

Booba a une nouvelle fois clashé Tayc et de Ninho à travers ses réseaux sociaux. Quand on dit que B2O ne lâche rien…

Tout semble allait pour le mieux pour Booba ces derniers temps. Il a lui-même ironisé là-dessus ces derniers jours, sur l’Instagram OKLM, qu’il gère désormais. C’est d’ailleurs à travers ce compte qu’il poursuit ses attaques envers ses cibles préférées.

Tayc, qui est dans le viseur de Kopp depuis un moment, a fait les frais de ces attaques en story Instagram. Le chanteur a dévoilé son nouveau clip "Dodo", extrait de sa réédition "Fleur froide, second état : la cristallisation". Un clip qui contient une séquence qui en a surpris plus d’un. En effet, dans cette dernière, la star de "Christmas Flow" dort dans un lit dans une position surprenante et bouge uniquement son bassin sur le rythme de la musique. Il n’en fallait pas moins pour les réactions s’enchaînent. Un tiktokeur notamment, s’est vivement moqué de la scène et surtout de la position de Tayc dans le lit en analysant le clip. Booba a par la suite partagé le Tiktok en commentant : "Vous m’envoyez ça dès le matin, vous êtes des vrais fumiers !!!". Il poursuit : "Mais non, c’est réel en plus". Lui qui adore afficher Tayc, cette séquence lui permet donc de relancer les hostilités.

Mais Tayc n’est pas l’unique cible du roi du clash. B2O n’a pas oublié Ninho et la sortie de son album "Jefe". Il y a quelques semaines, il était déjà intervenu dans l’échange entre Maes et Ninho sur leur sortie d’album respectif. Ayant moyennement apprécié la déclaration de N.I qualifiant son projet de "meilleur de tous les temps", le Duc était certainement à l’affût. Après avoir proposé un duel musical au rappeur puis calmé les tensions avec des excuses, Booba s’est laissé tenter par un tweet moqueur juste avant la parution du projet.

Sur le réseau social, un média a annoncé la parution de l’opus et un internaute a réagi de la manière suivante :

"En ayant écouté et en tout objectivité, c’est même pas le meilleur album de novembre". Booba, très vif, a alors commenté : "Zobi on est passé de "tous les temps" à "mois de novembre" ?!!! J’ai raté un truc ou quoi ?!!".

En rajoutant le #JEFECIJEFEÇA. Une façon, à la Booba de provoquer ceux qu’il aime piquer ! On ne doute pas qu’il partagera son opinion avec ses pirates, une fois l’album écouté.