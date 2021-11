Booba s'acharne sur Tayc et Rohff

Pas de répit pour ceux qui sont dans le viseur du Duc.

Sur l’Instagram de la Piraterie, Booba s’est de nouveau moqué de ses cibles préférées, Tayc et Rohff. B2O ne laisse rien passer et le prouve une nouvelle fois. La machine à clash a encore frappé !

Tayc et Rohff se sont tous les deux fait remarquer sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Pour des raisons différentes, certes, mais pour B2O, leurs dernières actions l’ont forcé à intervenir. Celui qui étend la Piraterie a lancé les hostilités ce week-end, après les "NRJ Music Awards" à Cannes. La cérémonie a vu passer un florilège de stars qui ont toutes traversées le tapis rouge dans des tenues chic et choc, digne d’une cérémonie d’Awards.

Tayc, actuellement à l’affiche d’un film sur Netflix, a marqué les esprits avec une tenue classe et original. Torse nu en-dessous de son costume marron et noir (rappelant les années 70), il semblerait que sa tenue n’ait pas plu à Booba. Le chanteur étant régulièrement pris pour cible par B2O, c’est sans surprise que Kopp s’est moqué de Tayc et de sa tenue. Il a commenté sur l’Instagram de la Piraterie : "7h du zbah, je me réveil sur ça, c’est trop pour moi. Je vais rallumer le p’tit d’hier et je ferme insta pour la journée". Un commentaire plein d’humour qui veut tout dire, sans trop en dire…

Cependant, Booba n’a pas fermé Instagram bien longtemps, puisqu’il a aussi clashé son ennemi de toujours, Rohff. Ce dernier a partagé un court extrait d’un titre de son prochain album "Grand Monsieur", prévu pour le 10 décembre. Un couplet sur lequel il kicke comme il sait si bien le faire. En légende de cet extrait il a déclaré : "Encore des nouveaux dribbles pour cet art ! C’est du madji ! de l’eau !!! Flemme de respirer…". Un post qui a ravi ses fans, toujours à l’affût de nouveautés sur ce très attendu dixième album.

Les réactions ont été vives, même du côté de la team Booba. En effet, le rappeur ainsi que ses pirates se sont régalés devant l’extrait et l’ont vivement critiqué. Des internautes ont, par exemple, réagi à une des punchlines d’Housni qui dit : "Venez vider mes litchis". Il n’en fallait pas moins pour que Booba et ces fans tournent en dérision cette phrase de ROH2F dans des conversations privées (postées ensuite en story).

Booba qui ne loupe jamais une occasion d’afficher Rohff ne s’est pas arrêté là. Il a également déclaré : "S’il y a des gens avec du cœur sur cette page (ça m’étonnerai) AIDEZ-LE". De plus, en tant qu’adepte des montages, il a par la suite partagé un montage d’un article du Parisien titré : "Rohff ne se battait pas pour n’importe quoi à Vitry. Dans la ville où il a grandi, le rappeur était hier en garde à vue pour le tabassage d’un vendeur de litchi".

Si un petit extrait suscite autant de réactions, on se demande ce que ça va donner quand l’album sortira...