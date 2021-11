Rohff : découvrez le tracklisting de "Grand Monsieur"

Il y a du beau monde !

Rohff est de retour avec un tout nouvel album ! Intitulé "Grand monsieur" ce projet est plus qu'un simple opus puisque c'est un double album et ce n'est autre que le dixième de sa carrière. Par ailleurs, le rappeur a également dévoilé la tracklist de cet opus ainsi que sa date de sortie, il sera disponible le 10 décembre. C'est donc huit invités à savoir JuL, Imen Es, Tayc, Goulam, Guè Pequeno, Gims, Naps et Dadju qui seront présents aux côtés de Roh2f dans les 26 tracks du double CD.

SORTIE DE MON 1OÈME ALBUM "GRAND MONSIEUR" LE 10 DÉCEMBRE 2021 !!! Précommande mercredi 10 novembre à 12h !!! Let’s go !!! (5ème double album) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/kSYhnTZEbz — ROHFF (@rohff) November 8, 2021

Voici la tracklist du projet de "Grand monsieur" :

1. GM10

2. Classic Man

3. Legend (Ft. JuL)

4. Hall of Fame

5. Trop d'histoires

6. Chacun son heure

7. Apaise ton cœur (Ft. Imen Es)

8. Fake Love

9. Official (Ft. Tayc)

10. Tout passe

11. Ne me juge pas

12. Raisonner

13. Comoreine (Ft. Goulam)

14. Génération ROH2F

15. Mortier (Ft. Guè Pequeno)

16. Flemme

17. L'expérience (Ft. Gims)

18. Antibiotique (Ft. Naps)

19. Poésie du Uzi

20. Sécurisé (Ft. Dadju)

21. Ça bouge pas

22. Enemy

23. Wesswess

24. Mandat de dépôt

25. Valeur inversée

26. Le bilan

Yanis Saidi