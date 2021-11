Booba tacle sévèrement Rohff, Sadek et Tayc

Décidément, il n’épargne personne.

Sur son terrain de jeu favori appelé Instagram, Booba a enchaîné les clashs. Entre Rohff, Sadek et Tayc, tout le monde y est passé.

Ces derniers temps (pour ne pas dire, ces dernières années), Booba est déchaîné. En tant qu’expert en provocations, il réussit à maintenir un certain rythme au niveau de ces attaques. Il y a quelques jours il s’en prenait à La Fouine, Gims et Kaaris et désormais c’est au tour de ROH2F, Tayc et son grand ennemi Sadek d’être ridiculisé sur Instagram.

Netflix vient tout juste de sortir une nouvelle série appelée "Christmas Flow". Une série française romantique reliant l'industrie de la musique et l’ambiance des films de Noël. On y retrouve Tayc dans le rôle principal et Dek-sa au casting. En d’autres termes, une série avec à l’affiche, deux personnes qui se sont embrouillées avec Kopp. C’est donc sans réelle surprise que le Duc a partagé une photo de certains membres du casting en commentant : "Une belle clique de guignols".

Cependant, que serait un clash à la Booba sans une ou deux attaques à Rohff. D’ailleurs, on peut dire qu’il va chercher très loin son inspiration. En effet, celui qui a validé Jok’Air a ressorti un tweet qui avait fait le tour des réseaux sociaux il y a plusieurs mois. Ce dernier dénonçait une influenceuse qui s’était prise en photo en première classe pour l’afficher sur les réseaux, avant de retourner s’assoir en classe économique. Toujours en story de l’Instagram de la Piraterie, le Duc a partagé la photo avec la légende : "Elle fait comme le "Grand Monsieur" qu’on a retrouvé en éco milieu dernier rang juste devant les chiottes. Vivement le 10". Il fait ici référence à son rival de toujours. Le 10 décembre correspond à la date de sortie de l’album de ce dernier, "Grand Monsieur". Un jour important pour Rohff…et Booba qui pourrait dévoiler un single ce jour-là, par provocation.