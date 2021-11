Booba valide Jok'Air !

Sa reprise de "Strass et paillettes" a plu à B2O.

Jok’Air a créé la surprise sur Instagram en partageant un nouveau freestyle. Il a repris un titre phare de Booba et a été validé par le Duc !

L’ex-membre du groupe MZ poursuit sa carrière solo et son programme s’annonce chargé pour la fin d’année. Un an après la sortie de son opus "VIe République", le rappeur prépare son retour avec une mixtape intitulée "New Jok City". Annoncé pour le 19 novembre, il n’a pas donné de plus amples informations sur la tape, mise à part qu’elle sera composée de 16 morceaux.

Sur Instagram, Big Daddy Jok tease la date du vendredi 19, principalement en story, mais c’est surtout sa dernière publication, qui a marqué un bon nombre de ses fans. En effet, l’interprète de "Game 7" a partagé un freestyle inédit accompagné d’un clip de deux minutes trente. Ce dernier reprend le titre "Strass et paillettes" de Booba en collaboration avec Ali, issu de l’album "Temps Mort" de Booba. Sorti en 2002, il s’agit du premier album de B2O, mais surtout, il s’agit d’un projet qui a marqué toute une génération. En d’autres termes, une entité. Connaissant la réputation de Kopp, peu nombreux sont ceux qui osent toucher au catalogue musical de l’artiste. Cependant, Jok’Air s’est lancé et le pari s’avère réussi.

Peu de temps après la publication du freestyle, B2O a mis sur pause ses attaques répétées envers Gims pour valider Jok’Air. Le freestyle du rappeur de 30 ans a été partagé sur le compte Instagram de la Piraterie, géré par Booba depuis son bannissement du réseau social. On verra maintenant, s’il valide aussi "New Jok City"…

Vivement vendredi !