Booba se moque des chiffres de ventes de Maes

Et en profite pour afficher tous ceux qui ont collaboré avec lui sur "Omerta".

En seulement quelques tweets, Booba a allumé un bon nombre d’artistes sur Twitter, en commençant par Maes, avec qui il est en guerre. Gims, Gazo, Niska et Koba LaD n’ont pas non plus échappé au montage peu flatteur et Kayna Samet a même eu droit à des moqueries. Le Duc n’épargne personne.

C’est à se demander où B2O trouve le temps (et la force) d’être en beef avec tout le monde comme ça. Pourtant bien pris par son combat contre les influenceurs, qui a d’ailleurs été validé par le ministre de l’économie, le rappeur n’en oublie pas pourtant son activité favorite, troller ses ennemis sur Twitter. Si c’est principalement avec Rohff qu’il échange (des mots d’amours bien entendu), sur la toile depuis quelques jours, il n’en oublie par autant Maes.

Après trois jours d’exploitation, les premiers chiffres de ventes sont tombés pour Maes, ainsi que pour Werenoi. Les deux ont dévoilé des opus très attendus par les fans de rap français, "Omerta" pour le premier et "Carré" pour le deuxième. Étonnamment, Werenoi a réalisé de meilleurs chiffres midweek avec son premier album en comptabilisant 8 204 ventes. Shazam ne s’est peut-être pas trompé...

Maes de son côté a fait 8 065 ventes, ce qui reste correcte, même si l’artiste nous a habitué à des chiffres plus impressionnants avec ses derniers projets. Et c’est justement sur ce point-là que Kopp a décidé d’appuyer. Toujours aussi provocateur, il partagé les chiffres officiels communiqués par Midi/Minuit en commentant : "Maes, comme on dit au bled : "tu n’as pas la science". Les sales n…te saluent". Le tout accompagné d’un drapeau de pirates.

Cependant, ce serait mal connaître Booba que de penser qu’il s’arrêterait là. Visiblement bien partie, il a ensuite partagé un meme issu d’un film pour adultes avec la tête de Maes à la place d'une femme assise dans un canapé devant quatre hommes. Les têtes de ces derniers ont été remplacés par celles de Koba LaD, Gims, Gazo et Niska ou en d’autres termes les collaborations du rappeur de Sevran sur "Omerta". Et si vous pensiez qu’il avait oublié Kayna Samet (également sur le projet), c’est sur Instagram qu’il lui a envoyé une pique tout en sobriété, avec des émojis morts de rire.

Comme quoi Booba ne manque jamais d’inspiration. C’est d’ailleurs également le cas de son grand ennemi Rohff qui a repris son montage. Cette fois-ci, on retrouve Booba à la place de la tête de Maes, avec derrière lui, Cyril Hanouna, Éric Zemmour, Vincent Bolloré et Jean Messiha.

Et c’est reparti…