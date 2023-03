Maes, Werenoi : les chiffres fous de "Carré" et "Omerta"

De très gros démarrages.

Le rap français se porte plutôt bien en ce début d'année 2023 ! Si on a eu assez peu d'énormes sorties de type "blockbuster" pour le moment, on a déjà de quoi se satisfaire, avec plusieurs albums qui ont fait des démarrages bien au-delà des espérances. On pense notamment à des projets comme ceux de Kekra, ou encore de Hamza à une autre échelle, ainsi que celui de Djadja & Dinaz qui a fait un démarrage canon il y a quelques jours. Cette semaine, on avait aussi quelques projets intéressants au menu.

Notamment "Carré", le deuxième projet officiel de Werenoi, qui est disponible depuis le 10 mars. Le rappeur du 93 (Montreuil, grande ville de rap) arrive à une étape importante de sa carrière, après des débuts remarquables il y a deux ans et un premier album qui avait été plutôt bien reçu. L'heure était donc venue de confirmer tout ça, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec un départ canon : 2,77 millions de streams en 24H pour le rappeur, une vraie belle perf.

📈 « Carré » de Werenoi cumule 2,77M de streams en 24h sur Spotify France ! pic.twitter.com/m2Fwl2K0Is — Ventes Rap (@VentesFRap) March 11, 2023

Autre sortie à la une ce weekend, l'album "Omerta", de Maes, lui aussi dispo depuis le 10 Mars. Un album très attendu, car Maes est déjà une star du game en quelques sortes. Et l'attention est encore plus tournée vers lui depuis qu'il a déclaré la guerre à Booba. Forcément, la sortie de son album était donc surveillée et les auditeurs ont été au rendez-vous. En seulement 24 heures, l'album du rappeur de Sevran a cumulé 3,168 millions de streams. Le tout, avec 20 titres sur l'album, ce qui en fait un projet plutôt long.

📈 « Omerta » de Maes cumule 3,16M de streams en 24h sur Spotify France ! pic.twitter.com/IGqekBdxUn — Ventes Rap (@VentesFRap) March 11, 2023

Bref, deux gros démarrages, on espère pour les artistes que ça va continuer sur cette lancée pendant toute la semaine à venir !