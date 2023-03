Booba : Rohff le provoque au sujet du feat entre Maes et Gims

De grands enfants !

La guerre entre Booba et Rohff est à nouveau au goût du jour ! Si la rivalité entre les deux monstres du Rap français n'a jamais vraiment disparu depuis des années, il y a eu des moments d'accalmie, et on croyait que le conflit s’essoufflerait de lui-même après la fausse histoire d'octogone il y a quelques mois. Mais les deux rappeurs ne s'aiment pas plus et ils continuent de le faire savoir. Avec aujourd'hui, un nouvel épisode, centré autour du featuring entre Maes et Gims.

Maes et Gims viennent en effet de dévoiler le clip de leur collaboration, "Malembe". Une connexion qui semble être parfaite pour faire rager Kopp, puisque ce sont deux de ses plus grands rivaux qui se sont associés pour sortir un son, qui deviendra probablement un hit. Le fait que son ancien protégé, Maes, s'allie avec Gims, (après avoir pourtant suivi Kopp pendant la guerre entre les deux), doit probablement titiller un peu le Duc. Et il y en a un que ça fait bien marrer : Rohff, qui jubile de voir Booba de plus en plus isolé dans le rap game.

Housni a donc pris son compte Twitter pour aller taquiner Booba, en écrivant : "J'aime bien l'son, le clip est frais non Elie ? T'as mal? D'ailleurs tu clip plus du tout tes grosses bouses ? Tu m'as suivi au Brésil pour chercher Zepekenio suis moi en Tanzanie wesh vas-y pète le budget alors c'est qui qui paie ? Le Stream ou le crime?". On imagine mal le DUc ne pas répondre à la provocation, surtout que Rohff tire un peu dans tous les sens avec son tweet en sortant quelques dossiers.