Booba : Rohff s'acharne contre le Duc

Il ne lâche rien.

Nouvel épisode dans le clash opposant Booba et Rohff. Le rappeur du 94 est déterminé comme jamais à mener la vie dure à son grand ennemi et a donc enchaîné les provocations sur Twitter.

Si personne ne saurait donner une date limite à leur beef, une chose est sûre, Booba et Rohff ne manquent pas d’inspiration. Non seulement tous les sujets sont bons pour se piquer sur les réseaux sociaux, mais ce sont surtout, toujours les même qui reviennent sur le tapis. Depuis de nombreuses années maintenant, ils s’accusent mutuellement de ne pas faire de chiffres de vente, d’être une "fraude", même d’être un mauvais père ou mari. Mieux (ou pire) encore, chaque partie assure être une source d’inspiration pour l’autre ou en d’autres termes, d’être le boss du game et l’autre le sous-fifre. En effet, on a pu à de nombreuses reprises les observer comparer leurs performances scéniques ou de remplissage de salle.

C’est justement dans cet esprit que Roh2f en a remis une couche le mercredi 8 mars. L’artiste a tweeté une vidéo d’un passage de son concert à Bercy en novembre 2022 où l’ambiance semblait complètement folle. Il commente :

"Élie ou Tithia ou Laëtitia, regarde comment j’ai éteint ton SDF [Stade de France] et prends-en de la graine imbécile va. #Tonmentor".

Élie ou tithia ou Laëtitia regarde comment j’ai éteint ton Sdf et prends en d’la graine imbécile va 🤷🏽‍♂️🥳🤩🤣😂 #TonMentor pic.twitter.com/hsIWtYeZwG — ROHFF (@rohff) March 8, 2023

Un peu plus tôt, Rohff avait déjà fait dans la provocation en évoquant tous les clashs du Duc. Il faut dire qu’ils sont nombreux. Entre Maes ou encore dernièrement Kayna Samet, Kopp s'est séparé d'un grand nombre d’alliés. Une situation qui semble amuser Housni qui l’a fait savoir en montage photo en reprenant le célèbre personnage Rémi sans famille. Il l’a remplacé avec la tête de son rival et le titre "Élie sans amis, la nouvelle série". Il ajoute : "Je n’ai plus d’amis, je les ai tous trahis" et légende : "Ne jamais rire de la vie de merde des autres, c’est tarpin triste (mais le p’tit chien me fume, il sait)".

Ne jamais rire de la vie de merde des autres c’est tarpin triste 🥺 (mais le p’tit chien me fume il sait 🥴😂😭😂). #SecuVhrLife pic.twitter.com/yMAcD8W7o0 — ROHFF (@rohff) March 8, 2023

Une provocation de plus qui ne laissera certainement pas Booba indifférent. Également adepte des montages photos et vidéos, les prochains tweets s’annoncent déjà piquants !