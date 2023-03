Booba : la trahison de Kayna Samet ne passe pas

Le Duca allumé la chanteuse ainsi que Sinik et Diam's.

Booba a toujours été rancunier et ça ne s'est pas calmé ces dernières années. Lui qui a souvent parlé de loyauté dans ses sons s'est finalement embrouillé avec quasiment tous les artistes avec qui il a bossé sur ces vingt dernières années. Une des dernières à la liste, c'est Kayna Samet. La chanteuse à l'origine du refrain classique de "Destinée", un des morceaux les plus mythiques de Booba, s'est récemment attiré les foudres du Duc en faisant un feat avec Maes (encore un ex-protégé de Kopp, avec qui il s'est embrouillé).

Le moins qu’on puisse dire c'est que le fait que la chanteuse ait collaboré avec l'ennemi numéro 1 de Booba en ce moment ne passe pas du tout. Il a donc utilisé son compte Instagram (enfin, un de ses comptes non officiels) pour envoyer des missiles à Kayna Samet, en tirant au passage une petite rafale à Sinik. Il a publié une photo où on pouvait voir les deux artistes réunis, en écrivant : "t'étais la femme de cette shmeta on aurait dû s'en douter, c'est notre faute en vrai !".

Il fait ainsi référence au couple formé par Sinik et Kayna à l'époque. Booba enchaîne ensuite avec une photo de Diam's et Kayna, sur laquelle on peut lire : "si on avait su Kayna... tu vas finir comme ta copine", ainsi que "Ça va écrire des bouquins". Le tout suivi de plusieurs messages moitié moqueurs, moitié menaçants... On soupçonne Kopp de s'ennuyer fort à Miami et d'essayer de rassembler tous les vieux "dossiers" pour encore tenter de faire le buzz... A voir si ça va prendre, cette fois !