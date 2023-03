Booba s'en prend maintenant à Niro

Et lui propose de le rejoindre dans le "club des retraités".

Le Duc a encore frappé. Face aux dernières déclarations de Niro quant aux rappeurs de 45 ans, Booba, qui s’est vraisemblablement senti visé, a immédiatement réagi.

Booba aurait-il trouvé une nouvelle cible ? Cela ne semble pas être le cas, mais le Duc a tout de même lâché un petit missile à Niro suite à son commentaire sur les rappeurs d’un certain âge. De passage chez Mehdi Maïzi pour faire la promotion de son dernier album "Taulier", le rappeur de Blois s’est exprimé sur la longévité dans le rap. Selon lui (et il s’agit uniquement de son point de vue, comme il le précise), à partir d’un certain, il faudrait la place aux jeunes. Il explique :

"Je pense que la musique, c’est un sport de jeune, il faut lâcher le streak à un moment. Je trouve que ce n’est pas classe un vieux qui rappe, à moins que tu sois un puta*n de lyriciste comme Lino, sinon pour moi, arrivé à un certain âge faut lâcher. Tu peux faire une autre forme de musique, tu peux faire du Stromae. À 45 ans, kicker comme un fou à côté d’un petit jeune, non les gars, un peu de classe quand même".

En seulement quelques phrases, l’interprète de "Qui sait ?" a réussi à réveiller la bête. En effet, Booba, qui ne loupe rien de l’actualité musicale (et générale) a vivement réagi à ces propos. Âgé de 46 ans, l’artiste s’est senti visé et l’a fait savoir sur Twitter. Il a publié l’extrait vidéo du passage en question, un screen de l’âge de Niro que l'on peut trouver sur Google, ainsi qu’une photo de ce dernier à côté d’un cliché du politique français Robert Hue, âgé de 76 ans. En plus de cela, le Duc a accompagné sa composition des chiffres de vente de première semaine de "Taulier" (11 029 ventes), publié par le média Midi/Minuit. Il a légendé :

"C’est pas péjoratif, mais tu peux venir nous rejoindre dans la retraite avec tes 11K en première semaine. Tu perds ton temps, repose toi, viens au garage, on se pose à FIFA, petit bédo. Oklm, on te garde ta place (un peu de classe il a dit, avec son swagg de paysan, ça fait 15 ans t’as 45 ans)".

Booba avait déjà attaqué Niro dans le passé, mais comme la première fois, il y a peu de chance que le principal concerné prenne la peine de répondre.