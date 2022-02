Booba : il clashe Rohff qui annule deux dates de concert

Le Duc jubile.

Rohff a été contraint d’annuler deux concerts prévus dans sa tournée en France et en Belgique. Une nouvelle qui fait beaucoup rire Booba.

Housni l’avait annoncé il y quelque temps déjà, il va entamer une énorme tournée, nommé "Classic Tour", à partir du mois de novembre 2022. Il va passer dans les plus grandes villes de France ainsi qu’en Belgique, mais surtout, il fera son tout premier Bercy, baptisé maintenant AccorHotels Arena, le 15 novembre. L’occasion pour le rappeur de fêter la sortie de son dixième album "Grand Monsieur" et de retrouver son public sur scène. L'artiste pourra jouer ses plus gros classiques, lui qui est le premier rappeur à avoir sorti un album sur quatre décennies différentes.

Cependant, l’artiste a dû annoncer une mauvaise nouvelle à certains de ses fans. En effet, il a transmis sur Instagram un message de l’organisme en charge de sa tournée qui annulé malheureusement, deux dates en France. Il disait :

"Gilbert Coullier Productions – Fimalac Entertainment se voit contraint d’annuler deux représentations du Classic Tour de Rohff pour des raisons de planning. 10.11.22 Orléans Zénith, 29.11.22 Rouen Zénith. Ces représentations ne pourront malheureusement pas faire l’objet d’un report. Nous invitions les spectateurs à se rapprocher de leur point de vente pour les demandes de remboursements. Nous vous prions d’accepter nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée par ces annulations".

Une info qui a, bien entendu, vite fait réagir B20, qui a mis de côté son clash avec Vald pour se concentrer sur son ennemi de toujours, Rohff. À travers l’instagram OKLM, Kopp s’est moqué de la nouvelle. Il a partagé en story : "Raisons de planning ? Genre je peux pas j’ai planning ? Ou ta carrière fait de l’aquaplanning, ou bien t’as vendu que 13 billets ?". Comme à son habitude, en tant que fier adepte des jeux de mots, il a également ajouté : "Gilbert Couiller production", accompagné d’un émoji mort de rire. Après l’avoir taclé sur son conflit avec Winamax, ou encore, les chiffres de vente de "Grand Monsieur", le Duc s’en prend désormais à la tournée de Rohff.

Décidément, rien ne l’arrête.