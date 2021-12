Rohff est le premier rappeur français à sortir un album par décennie

Le 10 décembre sortait "Grand Monsieur", le 10ème album de Rohff. Les premiers chiffres sont évidemment vite tombés : 8335 exemplaires vendus en 3 jours, dont 4976 en physique, 2577 en streaming et enfin, 782 en téléchargements... Des chiffres corrects, certes, mais qui sont loin des records... Pourtant, Rohff en atteint un de record, avec une performance inédite. Grâce à ce nouvel opus, il a réussi l'exploit encore jamais réalisé, en devenant le premier rappeur français de l'histoire à sortir au moins un album en solo sur quatre décennies différentes (90-2000-2010-2020)...

Et ce n'est pas tout, Housni pourrait même faire mieux encore en obtenant un projet certifié sur les quatre dernières décennies justement, si "Grand Monsieur" atteint les 50 000 ventes et rafle au passage le disque d'or...

Quoi qu'il en soit, records battus ou pas, Housni a fait preuve de beaucoup de sagesse sur les réseaux avec son dernier message pour ses fans au sujet de sa longévité, des attentes des autres et des siennes :

"Plus de 20 and de rap, l'expérience va parler. Je peux dire des trucs de ouf et j'ai envie de dire des trucs de ouf, mais j'ai passé l'âge. J'ai de moins en moins d'égo pour cette musique."