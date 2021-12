10 décembre 2021 : le jour le plus long pour Rohff, Jul, Koba LaD, Lacrim

Ils sortent tous des albums.

Si tout le mois de novembre a été riche en sorties d'albums divers et variés, celles du mois de décembre semblent se concentrer sur une seule journée, le 10 décembre. A cette date, on attend les projets de Rohff, Jul, Koba LaD, Lacrim, SDM, Shotas, Georgio et Davodka. Ce sera donc le jour de vérité pour beaucoup d'artistes et l'occasion pour les fans de rap français de garnir la hotte du père Noël avec de gros disques. Evidemment, tout le monde se demande qui sortira "vainqueur" de cette journée de la mort, qui aura la plus belle première semaine ? Franchement, vu les noms sur la ligne de départ, on n'est pas certain de nos paris...

???? Les sorties du 10 décembre :



▫️ Jul - Indépendance

▫️ Rohff - Grand monsieur

▫️ Lacrim - Persona non grata

▫️ Koba LaD - Cartel, Vol.2

▫️ SDM - OCHO (Deluxe)

▫️ Georgio - Ciel enflammé

▫️ Shotas - Cauchemars & rêves

▫️ Davodka - Procès verbal



Vous allez écouter quoi ? pic.twitter.com/Q7UYcA6wbp — Midi/Minuit (@midiminuit__) November 29, 2021

Rohff revient avec un double album "Grand Monsieur", dont le titre phare est un morceau avec Jul, justement, "Legend". Mais on y retrouvera aussi Dadju, Naps, Gims ou encore Tayc et Imes ES. Autant d'artistes aux univers différents qui apporteront quelque chose de plus au rap de l'ancien de la Mafia K'1 Fry.

Mais, il aura fort à faire justement face à l'ovni marseillais qui, non content du succès de son projet "Classico Organisé", va sortir, un peu comme tous les ans, un album de fin d'année. Il s'agira d'"Indépendance" dont on sait encore peu de choses si ce n'est la pochette que Jul a dévoilé sur Instagram. Mais fidèle à ses habitudes, il pourrait rafler la mise.

Attention quand même au retour ultra énervé de Lacrim avec "Personna Non Grata" qui revient dur après deux ans d'absence qui l'ont vu se transformer physiquement. Au niveau du rap, il semble bien que ses retrouvailles avec Kore lui ont donné envie de revenir à la base, le rap hardcore qui a fait sa réputation.

Le Bât 7 le plus célèbre de France sera très bien représenté en ce vendredi 10 juin puisque Koba LaD sortira le deuxième volume de sa série "Cartel" tandis que son compère Shotas débarquera sa troisième mixtape "Cauchemars et rêves". Attention donc au Seven Binks même si on peut quand même légitimement penser que Koba pourra se mêler au trio du dessus pour la première place ! Pour Shotas, il s'agira surtout de continuer à faire connaître son rap et son univers.

Le 10 décembre, ce sera aussi le jour où sortiront deux grosses rééditions, celle de "Ciel enflammé", la deuxième partie du dernier album de Georgio, "Sacré" avec dix nouveaux titres tandis que SDM enverra la version Deluxe d'"Ocho" avec neuf nouveaux morceaux dont des feats avec Koba, Maes et Booba.

Et enfin, Davodka sera aussi présent en ce vendredi 10 décembre avec son projet "Procès Verbal".

Evidemment, il leur faudra se faire une place aux côtés du raz-de-marée annoncée, "Jefe" de Ninho, qui débarquera une semaine avant...