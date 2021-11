Jul annonce son nouvel album !

Il ne s'arrête jamais...

Lorsqu'il s'agit d'élire le rappeur français le plus productif, il n'y a pas de débat possible. Un seul nom viendrait à l'esprite de tous, celui de Jul. C'est donc pour ne pas faire mentir sa réputation qu'il vient d'annoncer son tout nouvel album, "Indépendance" qui sortira le 10 décembre dont le premier extrait sera "Casio"

Huit ans de carrière et déjà un nombre impressionnant de records et d'exploits à son actif. Jul est d'ailleurs le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Parmi ses derniers exploits en date, on retient notamment la certification triple-diamant la plus rapide de l'histoire de la musique en France pour le single "Bande Organisée", l'un des plus gros succès de sa carrière. Autre exploit récent à relever : son rapprochement avec le légendaire Johnny Hallyday avec son 13ème album projet certifié double-platine, contre 15 pour la superstar Johnny. Jul a également, comme chacun le sait, continué à travailler dur pour sortir le dantesque projet "Classico Organisé", réunissant 157 rappeurs et rappeuses de Paris et de Marseille.

Après toutes ces pépites, impossible pour le J de s'arrêter en si bon chemin. C'est donc tout naturellement que le Marseillais a annoncé la sortie prochaine de son projet solo, son nouvel album "Indépendance".

La cover a donc été révélée, en revanche, pas de tracklist en vue pour le moment encore... Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances pour que ses 1,7 million de followers sur Twitter soutiennent et répondent présents le 10 décembre, date de sortie de cet album solo, malgré les nombreux projets prévus à cette date (réédition du premier album de SDM, "Cartel Vol.2" de Koba LaD, "Persona non grata" de Lacrim ou encore "Grand Monsieur" de Rhoff).