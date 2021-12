Lacrim, Rohff, Jul : la guerre des chiffres

Le rap game a été très actif cette semaine.

Le vendredi, c'est le jour des sorties. Et comme on approche de la fin de l'année, toutes les vedettes du rap FR qui ont promis de sortir un album avant 2022 se sont donc donnés rendez-vous cette semaine pour participer à la compétition acharnée du meilleur album et du plus gros vendeur. On a eu donc droit à des sorties d'album de Jul, avec "Indépendance", mais aussi de Lacrim avec "Persona non grata", ou encore Rohff avec "Grand Monsieur". Qui s'en est le mieux tiré ? On va essayer de vous expliquer tout ça.

Pour commencer, on a comme d'habitude un énorme carton pour Jul, qui a réussi à faire 3,5 millions de streams avec son tout nouvel album uniquement sur la plateforme Spotify, avec en moyenne 152 000 streams par morceau. Tout ça en "Indépendance", évidemment. Lacrim, lui, s'est hissé à 1,87 millions de streams en 24h, là encore seulement sur Spotify, avec une moyenne de 110 000 streams par morceau. Quand à Rohff, le "Grand Monsieur", taulier du game, il est le premier rappeur à avoir sorti un album dans 4 décennies différentes.

Pas d'informations précises sur les chiffres de Housni, même s'ils doivent être plutôt bons, cependant on a eu droit à une mini-polémique. En effet, Rohff a pris à partie la plateforme Spotify qui aurait oublié de l'inclure dans ses playlists. Si c'est vrai, ça n'est pas très sympa et ça fausse un peu la compétition... Mais comme les radios, les plateformes sont obligées de faire des choix dans leur programmation.