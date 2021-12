Jul : découvrez sa fresque géante !

23 mètres de Jul sur un mur à Marseille...

Véritable légende du rap français, Jul l'est d'autant plus dans sa ville natale, Marseille. A la moindre rue, au moindre carrefour ou ruelle, on entend les sons du J résonner dans les voitures. En quelques années à peine, il est quasiment devenu un monument de la cité phocéenne, à tel point qu'il a même eu l'honneur de recevoir de la part d'EA Sport une jaquette personnalisée du jeu "Fifa 22" sur laquelle il apparaît en faisant son signe mythique... Et ça ne s'arrête pas là, ce signe s'ajoute même aux célébrations de buts dans le jeu. Comme si ce n'était pas assez fort, ce même visuel de cette jaquette et de Jul faisant son fameux signe est désormais visible sur la façade d'un immeuble à Consolat, dans le 16ème arrondissement de Marseille.

Une fresque gigantesque de 23 mètres de hauteur et 15 mètres de large ! On la doit à l'artiste parisien Hoveh, immense fan du rappeur marseillais.

Emu par ce chef d'oeuvre et cette initiative, Jul n'a évidemment pas manqué de remercier l'artiste sur Twitter :

“Un Grand merci. Obligé j’vais allez prendre la photo devant en soum soum”.

Hoveh, lui, a commenté et expliqué ce travail énorme au micro de BFMTV :

“Pour le coup, là c’est grâce à l’entreprise Peint A La Main qui ont pu reprendre mon œuvre et la reproduire avec des bombes, etc. suspendu via des cordes à des hauteurs inimaginables. Mais moi de mon côté c’était vraiment plus de réussir à avoir la ressemblance, que ça plaise à JuL, à son équipe…”

Voilà ce que donnent 5 jours et 5 peintres-cordistes (du collectif "Peint A La Main") réunis sur le même projet... Une magnifique fresque et un joli coup de promo pour le J, à quelques jours de la sortie de son prochain album "Indépendance".

Seul petit bémol dans cette jolie histoire, la fresque est éphémère et nous avons jusqu'à janvier 2022 afin de nous rendre sur place et la contempler en vrai, avant qu'elle ne soit retirée puis recyclée...