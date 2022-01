Booba ironise sur le conflit entre Rohff et Winamax

Le moindre prétexte est bon pour clasher ROH2F.

Booba a mis son grain de sel dans le beef qui oppose Rohff à Winamax. L’occasion pour lui de se moquer (encore une fois) de son ennemi.

Le vendredi 28 janvier, le community manager de Winamax s’est lâché sur Twitter. Le compte de la plateforme de paris sportifs est réputé pour ne pas faire dans la dentelle sur le réseaux social et c’est Housni qui en a fait les frais. Dans un tweet, Winamax a relaté de l’amende reçue par la Fédération des Comores tout en lançant une pique au rappeur franco-comorien. Il disait : "La CAF a infligé une amende de 4 500 euros à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur. Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff". Un post, certes, humoristique, mais qui n’a pas été du goût de tout le monde et certainement pas du principal concerné.

L’interprète de "GM10" a répondu directement au CM de Winamax dans un tweet véhément et n’a pas manqué de défendre fièrement Les Comores et leur parcours lors de la CAN (la première de l’histoire du club). Cependant, Rohff ne s’est pas arrêté là. Dans un second tweet, il s’est attaqué au community manager nommé Giggs. Il l'interpelle : "C’est donc toi le CM de Winamax avec ta pipe de Tintin. Il est où Milou, psahtek la houpette. Il te faut des oreilles bioniques pour écouter mon album". Décidemment, la pilule a eu du mal à passer. Le clash qui a attiré l’attention d’un bon nombre d’internautes, a aussi éveillé la curiosité du spécialiste en la matière. Effectivement, l’occasion était trop bonne pour que le Duc ne passe à côté.

Sur Instagram, celui qui adore s’en prendre à Rohff a commenté : "On perd que 2-1, un gars fier de ses faiblesses". Une réaction qui ne surprend pas grand monde, sauf peut-être le CM qui a tweeté par la suite : "Booba qui s’en même sur Instagram… Je suis dépassé". Peu de temps après, le Duc lui a répondu :

"Giggs ce qu’il faut que tu comprennes c’est que lui quand il perd 2-1 c’est comme s’il avait gagné 1 à 2 t’as capté ? C’est la psychiatrie. Lui s’il a 1 numéro du loto, le lendemain matin première heure, il est à la française des jeux avec sa cravate en fer ! C’est un fou".

Pas sûr que le CM imaginait créer un tel cirque ! Mais quand Rohff est au cœur d’un sujet, Booba n’est jamais bien loin.