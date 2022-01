Booba se moque de Rohff et de son feat avec Nekfeu

Booba a une nouvelle fois affiché Rohff sur les réseaux sociaux. Il s’est moqué de son ennemi de toujours en ressortant un vieux dossier, notamment le vent que ROH2F s’est pris par Nekfeu.

Le roi du clash a une nouvelle fois frappé. Pour la énième fois, le Duc s’en est pris à Rohff et s’est moqué d’une de ses interviews. Housni est toujours en pleine promotion de son album "Grand Monsieur", sorti en décembre 2021 et enchaîne donc les interviews. Récemment, c’est dans les studios de nos confrères de Swigg qu’il s’est livré au jeu des questions-réponses. Au cours de l’interview, l’animateur lui a demandé s’il avait déjà écrit pour d’autres artistes. Rohff lui a répondu :

"J’avais rencontré Céline Dion dans ses loges de Bercy, avec la manageuse qui était là, et on m’avait proposé d’écrire pour elle. Puis Céline aussi était partante pour ça, mais ça s’est pas fait, je crois que j’ai été en taule après".

Une histoire pour le moins, surprenante. Entre le couplet qu’il a écrit pour Antoine Griezmann et maintenant Céline Dion, le rappeur semble ne jamais manquer d’anecdotes. Si les fans de l’artiste apprécient toujours ses déclarations, il y en a un qui ne manque jamais une occasion de tourner en dérision ses propos. Booba, qui est pourtant très occupé à clasher Maes ou encore Stromae, n’a pas mis bien longtemps avant de réagir. Sur ses réseaux sociaux, il commente : "Quelle audace !!!" Puis ajoute : "Et Nekfeu, il t’a répondu pour le feat ou pas ?" Il parle ici d’une vidéo qui avait fait le buzz à l’époque. Dans cette dernière, Rohff (avec un air plutôt condescendant) s’adressait au membre du 1995 :

"On m’a parlé de Nekfeu, on m’a fait écouter deux, trois trucs. Nekfeu tu rappes bien. Si tu veux qu’on plie un classique ensemble, je trouve que tu rappes bien. Ecris le meilleur couplet de ta life, le meilleur couplet de ta vie, et si t’es chaud on plie un classique ensemble".